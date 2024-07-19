ترامب ينعى رجل إطفاء قتل أثناء محاولة اغتياله

أنس حبيب

حرص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تقديم النعى للمواطن الأمريكي "كورى كومبريتور" (50 عاما) وهو رجل إطفاء سابق قتل في محاولة اغتيال ترامب، التي حدثت في تجمع لمؤيدى المرشح الجمهورى في ولاية بنسلفانيا يوم السبت الماضى، وأعلن ترامب عن تمكن حملته الرئاسية من جمع تبرعات بلغت 7.3 مليون دولار لأسرة كومبريتور.

وطالب ترامب مؤيديه الحاضرين في مؤتمر الحزب الجمهورى بالوقوف والصمت لمدة دقيقة حدادا على حياة "كورى" الذى نشرت وسائل الإعلام الأمريكية حقيقة تأييده الشديد للمرشح الجمهورى الحالي.

ووجه ترامب شكره لأعضاء أسرته مستهلا بزوجته ميلانيا ترامب التي كانت قد أثارت فضول بعض المراقبين جراء اختفائها الطويل عن الساحة، وعدم ظهورها إلى جانب ترامب في الكثير من الأحداث السابقة.