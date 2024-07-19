تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 84.50 دولار للبرميل

كتبت مروة الغول

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وبلغ سعر خام برنت 51 سنتا أو 0.6% إلى 84.50 دولار للبرميل، وسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 0.9% إلى 82.10 دولار للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتتجه أسعار النفط في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية إذ أثرت مؤشرات اقتصادية متباينة على معنويات المستثمرين ودعمت الدولار، وارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي بعد بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل وأخرى عن التصنيع في الولايات المتحدة، ويضعف ارتفاع الدولار الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من قبل المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد، إن الافتقار إلى إجراءات تحفيز ملموسة خلال اجتماعات سياسة عقدت في الصين، أكبر مستورد للنفط، أثر أيضا على السلع الأساسية.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7% في الربع الثاني مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وفي اليابان، ارتفع معدل التضخم الأساسي في يونيو مما يترك الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة في اليابان التي تعد سوق نفط رئيسية.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه ​​خام برنت للتراجع بنحو 0.5 % وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.1 %.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم في الجلستين السابقتين بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن انخفاض أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.