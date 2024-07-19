تخريج 75 متعافى من تعاطى المخدرات بالبحر الأحمر.. صور

كتب مدحت وهبة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل لتكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع الامانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان ، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وشهد الحفل تكريم 75 متعافي جديد من الإدمان بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية .

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية " تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل " والتأهيل البدني بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كما يتم توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وقاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين



ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق عقب انتهاء البرنامج العلاجي على إعداد خطة خروج المتعافين تتمثل في الإرشاد الأسري ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة كذلك العمل أيضا عَلى التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين عَلى حرف يحتاجها سوق العمل ،وأيضا توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة " بداية جديدة " التي أطلقها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة .

وسلم الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق المتعافين شهادات التكريم وحثهم على الاستمرار في التعافي والبعد عن الإدمان ، كما سلم بعض المتعافين شهادات محو الأمية بعد اجتيازهم اختبارات القراءة والكتابة حيث يوفر صندوق مكافحة الإدمان فصول محو الأمية وتعليم الكبار داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ، كما يتم تنفيذ برنامج بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان ،يعتمد على تقديم جلسات علاجية منظمة للمرضى أثناء فترة تأهيلهم بشكل يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعد المرضى على تحقيق تعافيهم والمهارات اللازمة للاندماج مرة اخري بالمجتمع والحياة السوية بدون مخدرات" كما يتم أيضا توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة في سلسلة متواصلة من الرعاية المجتمعية المبنية على احتياجات المريض وتشمل خدمات التأهيل النفسي وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة وإعادة التأهيل المهني والاجتماعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين ،لافتا الى أن مركز العزيمة بمحافظة البحر الأحمر قدم الخدمات العلاجية لعدد 13015 مريض إدمان " جديدة ومتابعة " من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة منذ افتتاح المركز وحتى الآن وأن جميع الخدمات تقدم مجانا .

وفى ذات السياق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، يوم رياضي للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة البحر الأحمر ،فى إطار الحرص على إزالة الوصمة عن مريض الادمان المتعافي وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023 " للصندوق بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين ،وكرم الدكتور عمرو عثمان الفريق الفائز وتسليمه كأس البطولة والميداليات.

جدير بالذكر ان الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت قد استعرضت تقريرا عن الخدمات المقدمة من الخط الساخن للصندوق " 16023" على مستوى الجمهورية ،حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من عام 2024 لعدد 77 ألف و110 مريض " جديد ومتابعة من خلال 30 مركز علاجى لصندوق مكافحة الادمان بالتعاون مع الجهات الشريكة مع الخط الساخن ، منهم 10644 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، الأسمرات ، المحروسة ، روضة السودان ، روضة السيدة ، أهالينا ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ، وحدائق أكتوبر ، الخيالة ،حي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، هذه الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وقد بلغت نسبة الذكور المستفيدين من هذه الخدمات 96,32 % بينما بلغت نسبة الإناث 3,28% .



المتعافين من تعاطى المخدرات بمركز صندوق مكافحة الإدمان بمحافظة البحر الأحمر



تخريج دفعة جديدة من المتعافين من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة لصندوق مكافحة الادمان بالبحر الأحمر



تنظيم دورى رياضى للمتعافين من الادمان



جانب من حفل تخريج دفعة جديدة من المتعافين من الادمان



خلال المشاركة فى حفل تخريج دفعة دفعة جديدة من تعاطى المخدرات



خلال حفل تخريج دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان



خلال حفل تخريج دفعة جديدة من تعاطى المخدرات



