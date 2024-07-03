اليوم السابع
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صندوق مكافحة الإدمان يهنئ مايا مرسى بعد توليها حقيبة التضامن الاجتماعى

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:27 م
صندوق مكافحة الإدمان يهنئ مايا مرسى بعد توليها حقيبة التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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هنأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق على اختيارها ضمن أعضاء الحكومة الجديدة وتوليها منصب وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان متمنين لها التوفيق والسداد.

وجاء اختيار الدكتورة مايا مرسى لمنصب  وزيرة التضامن الاجتماعي بعد نجاحها في إدارة ملفات المجلس القومي للمرأة بجدارة، حيث تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب حتى تم اختيارها لمنصب وزيرة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى امتلاكها رصيد متميز من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، والتى يأتي من بينها المجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بالإضافه إلى المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.







الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن

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