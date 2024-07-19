تخريج ضباط بدورة تدريبية بأكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أقامت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة احتفالها الدورى بمناسبة انتهاء فعاليات العام التدريبى (2023/2024م) بتخريج الضباط والضابطات المتدربين بالدورة التدريبية الثالثة عشر والأخيرة بالكلية، والذين تم تدريبهم بمعهدى "القادة لضباط الشرطة – تدريب ضباط الشرطة" والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام. حيث إضطلعت الكلية خلال العام التدريبى المُشار إليه بالإشراف على تدريب عدد كبير من الضباط والضابطات بالمعاهد التدريبية التخصصية المختلفة ومعهدى كلية التدريب والتنمية (القادة - التدريب) والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام ، من بينهم عدد من الضباط الوافدين من الدول العربية الشقيقة من دول (مملكة البحرين - المملكة العربية السعودية - تونس - قطر - ليبيا - الجزائر - المغرب).

وفى إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية ممثلة فى (أكاديمية الشرطة) ووزارة الخارجية مُمثلة فى (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، وأيضاً الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة، فقد قام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بتدريب وتأهيل عدد من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث المشاركة فى البعثات الأممية. وقد شهدت مراسم الاحتفال حضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ومدير كلية التدريب والتنمية وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية، حيث ألقى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة كلمة بهذة المناسبة نقل خلالها تحيات اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية وتوجيهات سيادته الدائمة للإرتقاء بمعدل الأداء من خلال إحداث طفرات تدريبية متلاحقة تتواكب مع كافة المتغيرات الأمنية الراهنة مؤكداً على أن الأكاديمية من جانبها تضع تلك التوجيهات فى بؤرة إهتمامها من خلال تنوع وملائمة المناهج التدريبية بما يتماشى مع متغيرات العملية الأمنية المطروحة على الساحة.. كما تم تكريم الضباط المتميزين من أوائل الفرق التدريبية وكذا أمهر الرماة والمتفوقين بدنياً وثقافياً.. والتقاط صور تذكارية لجميع المتدربين.