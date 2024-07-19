برنامج الحكومة يضع خطة لتشجيع المرأة المشاركة بفاعلية فى برامج ريادة الأعمال

كتب محمود راغب

يضع برنامج عمل الحكومة ملف تشجيع المرأة على المشاركة بفاعلية فى برامج ريادة الأعمال، على أجندة اهتماماته، حيث يُعد مجال ريادة الأعمال أحد المجالات الواعدة للاقتصاد الوطنى من خلال تدشين الكثير من المشروعات الحيوية لتكون قاطرة التنمية بالدولة، ومن ثم تأتى أهمية دور المرأة كشريك أساسى فى العملية التنموية من خلال تعزيز دورها فى ريادة الأعمال، من خلال المسارات التالية:

- التوسع فى إنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة التى تقودها المرأة.

- التوسع فى تقديم الاستشارات الفنية للنساء المُقبلات على إنشاء مشروعات خاصة بهن، بالإضافة إلى مواصلة دعم رائدات الأعمال، ووضع البرامج والمبادرات اللازمة المتابعة أهدافهن وتمكينهن.

- تقديم دعم تقنى ومادى المرأة العاملة فى القطاع الزراعى، وتشجيع المرأة على الانخراط فى قطاعات اقتصادية جديدة، مثل: التكنولوجيا، والابتكار.

- ضمان نفاذ المرأة المعيلة للموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها المالية.

- استمرار العمل على بناء قدرات الإناث فى المناطق الريفية والمحافظات الحدودية.

- تبنى كافة الجهود الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- التوسع فى تطبيق إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادى الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لتشجيع المرأة على الادخار والاقتراض.