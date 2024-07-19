باكستان تعلن اعتقال زعيم تنظيم القاعدة أمين الحق

أحمد علوى

أعلنت هيئة مكافحة الإرهاب في باكستان، في بيان، الجمعة، اعتقال زعيم تنظيم "القاعدة" أمين الحق.



وأعلنت قوات الأمن الباكستانية، إحباط هجوم إرهابى استهدف سوقا شعبيا فى مدينة جوادر بإقليم بلوشستان جنوب غربى باكستان.

وذكر راديو باكستان،أمس الخميس، أن قوات الأمن رصدت عبوة ناسفة مزروعة داخل السوق، وقامت على الفور باستدعاء خبراء المفرقعات الذين تمكنوا من تفكيكها بأمان وإحباط المخطط الإرهابي.

وشنت قوات الأمن عملية تطهير للمنطقة للتأكد من خلوها من أي مفرقعات، بينما لم يتسن بعد معرفة الجهة المسئولة عن زرع هذه العبوة.