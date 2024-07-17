إصابة 8 أشخاص جراء انفجار قنبلة داخل مركز للشرطة فى باكستان

إسلام أباد (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن ثمانية أشخاص أصيبوا إثر انفجار قنبلة يدوية بسبب ارتفاع الحرارة داخل أحد مراكز الشرطة فى مدينة جامشورو.

وقال المسئول بالشرطة الباكستانية طارق داريجو -في تصريح لقناة "جيو نيوز" الباكستانية- إن الانفجار ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة داخل الغرفة المخصصة للتخزين، ما أدى إلى انفجار قنبلة يدوية وإصابة سبعة من أفراد الشرطة وأحد المشتبه بهم.

وأضاف داريجو، أنه تم نقل ستة مصابين إلى إحدى المستشفيات في مدينة "حيدر آباد"، والاثنين الآخرين إلى مستشفى في مدينة "كراتشي" من أجل تلقي العلاج.

وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من إرجاع داريجو، سبب وقوع الانفجار إلى ارتفاع الحرارة، إلا أنه أوضح أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب هذا الانفجار.