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انطلاق امتحانات الدور الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى غدا

الجمعة، 19 يوليو 2024 05:30 ص
انطلاق امتحانات الدور الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى غدا طلاب الأزهر
لؤى على

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تنطلق امتحانات الدور الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى الازهرى، غدا السبت، وتستمر حتى يوم الأربعاء 24 يوليو، ويؤدى الطلاب يوم السبت 20 يوليو امتحان مادتى القرآن الكريم والرياضيات، ويوم الأحد 21 يوليو امتحان مواد التربية الإسلامية واللغة الإنجليزية والمهارات الفنية، كما يؤدى الطلاب يوم الاثنين 22 يوليو الامتحان بمادتى اللغة العربية والخط والإملاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 24 يوليو امتحان مواد العلوم والدراسات الاجتماعية والمستوى الرفيع. كما تنطلق امتحانات الدور الثانى للنقل الإعدادى والثانوى من يوم الأربعاء 24 يوليو وحتى يوم السبت 3 أغسطس.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.







طلاب الازهر

الدور الثانى

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

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