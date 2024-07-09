قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الازهرية ،جدول امتحانات الدور الثانى للنقل، حيث تنطلق امتحانات الصفين الرابع والخامس يوم 20 يوليو وتنتهي يوم 24 يوليو، كما تنطلق امتحانات الدور الثانى للنقل الاعدادى يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 31 يوليو، أما النقل الثانوى يبدأ 24 يوليو وينتهى 3 أغسطس.

الجديد بالذكر أنه في وقت سابق كشف الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن بدء عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم الأربعاء 17 يوليو الجارى، وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية يوم الإثنين 15 يوليو الجارى بعد ماراثون طويل انطلق يوم 1 يونيو الماضى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عملية التصحيح ستجري فى 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهي (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).



وأشار إلى أن امتحانات الدور الثانى سوف تنطلق يوم 20 أغسطس المقبل، كما هو محدد لها من قبل بدء العام الدراسى، وعلم اليوم السابع أن نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية ستكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس حتى يتسني للطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثانى الاستعداد لها.