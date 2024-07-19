صحة الإسماعيلية..غلق مركزين للنساء والتوليد والعلاج الطبيعى فى حملة للعلاج الحر

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد من المراكز الطبية "الخاصة" بالتل الكبير والقنطرة غرب.

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر إثبات حالة لإستصدار قرارات بالغلق لمخالفة إشتراطات مكافحة العدوى لمركزي للنسا والتوليد والعلاج الطبيعى والتأهيل ،وقام جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية بتحريز مستلزمات وأدوية للفحص من قِبل هيئة الدواء المصرية، وتحرير محاضر لهذان المركزان لمخالفتهما لإشتراطات التراخيص مما يضر بصحة وسلامة المواطن.

ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة مي علوانى، دكتورة نهال أحمد عضوا إدارة العلاج الحر ،بالتعاون مع دكتور أحمد خليل ودكتور يوسف سليمان من هيئة الدواء المصرية ومؤمن جاد من جهاز حماية المستهلك؛ للمرور على المنشآت الطبية بالتل الكبير والقنطرة غرب.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.