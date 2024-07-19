النيابة العامة تؤكد انتظام العمل فى كافة المواقع وتطبيقاتها والخدمات الجماهيرية

كتب كريم صبحى

أصدرت النيابة العامة بيانا، قالت فيه أنه فى اطار ما رصدته وسائل الاعلام المختلفة بشأن تعطل بعض أنظمة مايكروسوفت العالمية مما ادى الى توقف العديد من الخدمات والمواقع الإلكترونية عالميا.

وقال بيان النيابة العامة، إنها كلفت فريقها الفنى المتخصص فى متابعة انتظام العمل فى كافة المواقع وتطبيقات النيابة العامة" الجنائية، الاسرة، المرور"، وكذلك جميع الخدمات التى تقدمها للجمهور، فتبين أنها تعمل بانتظام.

وأضافت النيابة العامة فى بيانها أنها تتابع عن كثب مع فريقها الفنى على مدار الساعة، انتظام عمل تلك التطبيقات والمواقع والخدمات المقدمة للمواطنين.