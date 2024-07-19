النصر للإسكان: تطوير هضبة المقطم يتم على مراحل وبمواصفات عالمية

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركة النصر للإسكان والتعمير ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشروع تطوير هضبة وكورنيش المقطم، وفق مواصفات عالمية ،وعلى مراحل، بما يحول منطقة المقطم إلى رئة خضراء ومجتمعات حضارية .

ويخضع الكورنيش والهضبة لمشروع تطوير تنفذه شركة النصر للاسكان والتعمير برئاسة المهندس محمد عبد المقصود، بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي، حيث ينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكنى متكامل الخدمات)، ويحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها

وكشفت مصادر بقطاع الاعمال العام انه تم تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، من خلال مكتب عالمى يعد واحدًا من أهم مكاتب المصممين فى العالم – للقيام بأعمال التصميم والرسومات الخاصة بالمشروع.

ومن جانبه كشف المهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، أن مشروع تطوير المقطم يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم، ويأتي في إطار إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر فى موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وبتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر.