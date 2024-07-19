الفريق الأولمبى للاجئين يصل إلى فرنسا استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024

أحمد علوى

أودت شبكة "يورونيوز" الإخبارية أن الفريق الأولمبي للاجئين وصل إلى بلدية بايو في مدينة نورماندي الفرنسية من أجل حضور لقاء ترحيبي والتدريب لعدة أيام؛ استعدادًا للمشاركة في أولمبياد "باريس 2024".



وذكرت الشبكة الأوروبية اليوم الجمعة، أن الفريق هو أكبر فريق أولمبي للاجئين يضم 37 عضوا، من الجنسيات السورية والإيرانية والأفغانية والكاميرونية والمكسيكية والإريترية، من بين جنسيات أخرى، وجميعهم لاجئون في أوروبا، ومن المقرر أن يشاركوا في 12 رياضة مختلفة.



وقررت اللجنة الأولمبية الدولية تشكيل فريق جديد هذا العام، بعد النجاح الذي حققه الفريق الأولمبي للاجئين في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو ثم في طوكيو.



وسينضم أعضاء الفريق إلى ما يقرب من 10,000 رياضي سيتنافسون لمدة أسبوعين، وسيسعون إلى إرسال رسالة قوية، وهي محاولة جعل اللاجئين في جميع أنحاء العالم يشعرون بالفخر.



وفي هذا الصدد، قال هادي تيرانفاليبور، وهو إيراني لاجئ في ألمانيا، ويمارس رياضة التايكوندو: "لدي مهمة؛ لا أريد أن أمثل نفسي فحسب في الألعاب الأولمبية، بل أكثر من 100 مليون شخص نازح. فهم يرمون بمواقف صعبة حقًا".



ويقول سعيد فضل الله، وهو لاجئ إيراني، ويشارك في منافسات الكانوى والكياك: "نحن 37 رياضيًا نمثل 120 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم ونريد رفع مستوى الوعي بأننا لسنا مجرد 37 رياضيًا، بل مئات الملايين من اللاجئين الذين لا مأوى لهم ويائسين. لذلك نأمل أن نتمكن من إحداث تغيير".



ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح الأولمبياد في 26 يوليو، وتقام المنافسات حتى 11 أغسطس، فيما تقام الألعاب البارالمبية "بارالمبياد باريس 2024" في الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.