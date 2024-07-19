الطلقات طارت فوقنا والله كان معى.. ترامب يروى تفاصيل محاولة اغتياله لأول مرة

كتبت نهال أبو السعود

تحدث الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن محاولة اغتياله، أمس خلال خطاب قبوله ترشيح الحزب الجمهورى للرئاسة الأمريكية 2024 فى المؤتمر الوطنى للحزب، قائلا إنه من الممكن إلا يذكر الأمر مرة أخرى.

قال ترامب الذي كان يرتدي ضمادة على اذنه : "اسمحوا لي أن أبدأ هذا المساء بالتعبير عن امتناني للشعب الأمريكي على حبكم ودعمكم في أعقاب محاولة الاغتيال في تجمعي يوم السبت. وكما تعلمون بالفعل، كانت رصاصة القاتل على بعد ربع بوصة من إنهاء حياتي .. سألني الكثير من الناس عما حدث - أخبرونا بما حدث، من فضلكم - وبالتالي، سأخبركم بالضبط بما حدث، ولن تسمعوا مني مرة أخرى، لأنه في الواقع مؤلم للغاية أن أحكيه"

وتابع : "كان يومًا دافئًا وجميلًا كانت الموسيقى تعزف بصوت عال، وكانت الحملة تسير على ما يرام حقًا. صعدت إلى المسرح، وكان الحشد يهتف بحماس. كان الجميع سعداء. بدأت أتحدث بقوة وقوة وسعادة، بدأت، على هذا النحو، في الالتفاف إلى اليمين، وكنت مستعدًا للبدء في الالتفاف قليلاً، وهو ما كنت محظوظًا لأنني لم أفعله، عندما سمعت صوت صفير عالٍ وشعرت بشيء يضربني بقوة شديدة، في أذني اليمنى"

وأضاف: "قلت لنفسي، واو، ما هذا؟ لا بد أن تكون مجرد رصاصة، وحركت يدي اليمنى نحو أذني، وأسقطتها. كانت يدي مغطاة بالدماء. دماء في كل مكان. أدركت على الفور أن الأمر خطير للغاية، وأننا نتعرض لهجوم، وفي حركة واحدة سقطت على الأرض واصلت الرصاصات التطاير بينما اندفع عملاء الخدمة السرية الشجعان للغاية إلى المسرح - لقد خاطروا كثيرًا، وانقضوا عليّ حتى أكون محميًا. كان الدم يسيل في كل مكان، ومع ذلك، شعرت بأمان شديد، لأن الله كان بجانبي.. لقد شعرت بذلك"

وقال: "الأمر المذهل هو أنه قبل إطلاق الرصاصة، لو لم أحرك رأسي في تلك اللحظة الأخيرة، لكانت رصاصة القاتل أصابت هدفها تمامًا، وكنت لأكون هنا الليلة. لم نكن لنكون معًا"

وتحدث المرشح الجمهوري عن رد فعل الحشود قائلا: "الجانب الأكثر إثارة للدهشة مما حدث في تلك الليلة الرهيبة في جميع الحالات تقريبًا، عندما تُطلق رصاصة واحدة فقط - رصاصة واحدة فقط، وكان لدينا العديد من الرصاصات التي تم إطلاقها - هرع الحشود إلى المخارج أو تدافعوا، ولكن ليس في هذه الحالة. كان هذا أمرًا غير معتاد للغاية"

وتابع: "لم يركض أحد، ومن خلال عدم التدافع، تم إنقاذ العديد من الأرواح. ولكن هذا ليس السبب الذي جعلهم لا يتحركون. السبب هو أنهم كانوا يعلمون أنني في ورطة خطيرة، فقد رأوني أسقط، ورأوا الدم، واعتقدوا، في الواقع، أن معظمهم اعتقدوا أنني مت. لقد علموا أنها رصاصة في الرأس. لقد رأوا الدم"

وقال ترامب انه كان يشعر بالهدوء رغم ما يحدث حوله: "كانت الرصاصات تتطاير فوقنا، ومع ذلك شعرت بالهدوء. كانت الرصاصات تتطاير فوقهم مباشرة، وتخطئهم بمقدار ضئيل للغاية .. أقف أمامكم في هذه الساحة فقط بفضل الله تعالى. في مشاهدة التقارير على مدار الأيام القليلة الماضية، يقول الناس إن هذه كانت لحظة من العناية الإلهية"

ونعي ترامب الشخص الذي توفي في إطلاق النار، قائلا: "من المؤسف أن مطلق النار أودى بحياة أحد مواطنينا الأمريكيين، كوري كومبيراتوري وأصاب اثنين آخرين بجروح خطيرة، تحدثت إليهم اليوم، ديفيد داتش وجيمس كوبنهافر، وفخور جدًا بأن أقول إنه على مدار الأيام القليلة الماضية، جمعنا 6.3 مليون دولار لعائلات ديفيد وجيمس وكوري.. ومرة أخرى، عندما تحدثت إلى العائلة، قلت لهم، سنرسل لكم الكثير من المال، لكنه لا يمكن أن يعوض. قالوا جميعًا نفس الشيء.. أنت محق.. نحن نقدر ما تفعله، لكن لا شيء يمكن أن يحل محل كورى ".