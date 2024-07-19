اليوم السابع
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الجمعة، 19 يوليو 2024 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض

الجمعة، 19 يوليو 2024 02:46 م
الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض قمر صناعى - أرشيفية
أحمد علوى

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أرسلت الصين اليوم الجمعة قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق القمر الصناعي "قاوفن-11 05" في الساعة 11:03 صباحا (بتوقيت بكين) بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 بي" ودخل المدار المخطط له بنجاح.


وسيستخدم القمر الاصطناعي في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك مسوحات الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل والإغاثة في حالات الكوارث.


وتعتبر عملية الإطلاق هذه هي المهمة رقم 528 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".







الصين

قمر صناعى

قمر صينى

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