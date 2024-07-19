السمكة العنيدة تبدأ من 100 جنيه للكيلو.. تعرف على الأجحام فى دمياط

دمياط معتز الشربيني

تعتبر أسماك التونة من أشهر وأفضل أنواع الأسماك التي يفضلها سكان المحافظات الساحلية وذلك بسبب قيمتها الغذائية العالية واستخدامها المتعدد في الأطعمة المختلفة.

يقول ماهر وليد، تاجر أسماك التونة بدمياط ،تعتبر أسماك التونة من الأسماك صعبة الصيدد وهي توجد في سواحل مصر وأيضًا في بحر الأبيض المتوسط والبحر البحر الأحمر تسبح هذه الأسماك مهاجرة في أسراب حتي تصل السواحل المصرية وتبلغ أحجام كبيرة.

يتم صيد هذه الأسماك بطرق الجر والتسقيط والجيجنج (طرق الصيد). موسمها عادة فى اول سبتمبر ، ولكن في بعض الأحيان يمكن العثور عليها في غير الموسم في المياه العميقة وتبدأ تظهر فى اسواق بيع الأسماك فى مطلع شهر مايو تقريبا .

ويضيف إن أسماك التونة لها موسم محدد من مايو إلى سبتمبر من كل عام، وهي الفترة التي تنتشر فيها التونة في جميع الأسواق، وخاصة التونة البيضاء التي تتراوح أحجامها بين 7 و10 كيلوجرامات تقريبًا، ويبدأ سعرها من 100جنيهًا في بداية الموسم ويزداد تدريجيًا ليصل إلى 120 جنيه في نهاية الموسم، وهي عادة تكون عبارة عن لحم نقي، ويضيف بائع الأسماك أن هذه الأسماك تستخدم في العديد من الوجبات المختلفة مثل" الكفتة والمقلي والتونة والصينية"، وتتميز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، وتحظى بشعبية بين عشاق أكل الأسماك وعشاق صنع التونة،يتم طهيها في صينية في الفرن، ولكن المحترفين يقومون بطهيها على حمام بخار لتخرج بطعم التونة الأجمل والألذ من الأسماك التي تأكلها من الصيد.