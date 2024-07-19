الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة ومقتل شخص وإصابة اثنين آخرين

وكالات الأنباء

أعلن الحوثيون اليوم الجمعة، استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، وأكدوا أنهم سيواصلون استهداف إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قال فى وقت مبكر اليوم، إنه يحقق في انفجار يحتمل أن يكون نجم عن هجوم بمسيّرة، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح.

وأدى الهجوم إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بحسب السلطات الإسرائيلية.

وقالت جماعة الحوثى، فى بيان "نفذَنا عمليةً نوعية بطائة مسيرة، تمثلتْ فى استهدافِ أحدِ الأهدافِ المهمةِ فى تل أبيب".

كان الجيش الإسرائيلى قال في بيان: "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".

وأفاد الجيش الإسرائيلي في البيان أنه زاد من عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي، دون إصدار أوامر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني.

وأفاد متحدث باسم الإسعاف بسقوط قتيل جراء الانفجار في تل أبيب، بينما أظهرت لقطات من الموقع زجاجا مكسورا متناثرا على الأرصفة، وتجمعت حشود حول المبنى المتضرر الذي أغلق بالشريط الأمني.

وكانت الشرطة الإسرائيلية ، أعلنت في وقت سابق عن 7 مصابين بجروح طفيفة.