اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة فى انفجار فى تل أبيب

الجمعة، 19 يوليو 2024 05:26 ص
إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة فى انفجار فى تل أبيب حريق فى تل أبيب
وكالات

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة في بيان أن انفجارا قويا مجهول المصدر وقع في مبنى بتل أبيب قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد أسفر الانفجار عن إصابة شخصين بشظايا، مشيرة إلى أنه وقع بالقرب من مقر البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة.

ووفقما نقلت "فرانس برس" عن الشرطة الإسرائيلية فقد تأكدت إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة جرّاء الانفجار.

ورجح جهاز الإطفاء والإنقاذ في تل أبيب أن يكون الانفجار ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن سكان يعيشون قرب موقع الانفجار قولهم، إنه كان قويا، وتسبب في تحطيم أشياء بمنازلهم.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش "يحقق في روايات شهود عيان عن رصد طائرة مسيرة قبيل الانفجار في تل أبيب".

 







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