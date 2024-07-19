"اقتصادية قناة السويس" تعتمد عقد انتفاع شركة إروغلو التركية للملابس الجاهزة

كتب مدحت عادل

أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اعتماد مجلس إدارة الهيئة عقد الانتفاع بالأرض الذي وقعته اقتصادية قناة السويس في مايو الماضي مع شركة "إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة- Eroğlu Egypt Readymade Garments" لإنشاء مصنع الشركة التركية على مساحة 65 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام المالي الجديد 2024-2025؛ حيث ناقش المجلس الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال العام المالي الماضي 2023-2024، بالإضافة لاعتماد المجلس لمشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذه.

وقالت الهيئة إن استثمارات المصنع الجديد تبلغ 40 مليون دولار، ويتيح أكثر من 3 آلاف فرصة عمل؛ حيث تخطط اقتصادية قناة السويس لتحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز إقليمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، نظرًا للميزات التنافسية التي تتوافر بها حيث توافر العمالة الفنية المدربة والتكامل مع مواني الهيئة الذي يحقق قرب مناطق الإنتاج من منافذ الاستيراد والتصدير، ويتيح كذلك النفاذية الكاملة للأسواق العالمية.

وكان مجلس إدارة الهيئة وافق على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)؛ ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، ووافق المجلس كذلك على زيادة رأس المال المدفوع لشركة التنمية الرئيسية بالهيئة بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح 250 مليون جنيه.