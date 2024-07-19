افتتاح مسجدين بأوقاف الدقهلية وإقامة لقاء الجمعة للأطفال بحضور مدير الدعوة بالمديرية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية،عن افتتاح مسجد "بدر" بقرية دقادوس التابعة لإدارة أوقاف ميت غمر، اليوم الجمعة، بحضور أحمد حجازي، نائب رئيس مجلس مدينة ميت غمر، وبحضور الشيخ محمد عبد اللطيف الإمام، مدير إدارة أوقاف ميت غمر.

كما تم افتتاح مسجد النصر بمنية محلة دمنة التابعة لإدارة أوقاف محلة دمنة بحضور الشيخ ابراهيم السعيد، مدير إدارة أوقاف محلة دمنة.

وأقيم اليوم لقاء الجمعة للأطفال بحضور الدكتور محمد حسين، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية، والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة، وتعليمهم تعاليم الدين الصحيح؛ لحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف والغلو والضلال، وتأسيس أصول الإسلام بسماحته ووسطيته؛ للتعرف على عقيدتهم من مصادر موثوقة، وتم توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال لتشجيعهم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، ورعاية الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.