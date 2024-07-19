أزمات الكهرباء والطاقة تواجه أوروبا بسبب موجة الحر الشديدة

فاطمة شوقى

تواجه القارة الأوروبية موجة حر خانقة جديدة، لتصل درجات الحرارة في عدة مناطق بجنوب أوروبا إلى 40 درجة مئوية.

وأوضحت صحيفة الباييس الإسبانية ، أن زيادة استهلاك الطاقة في رومانيا لتشغيل مكيفات الهواء والمراوح تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، في حين أعلنت السلطات أن الوضع لن يعود إلى طبيعته إلا بعد انتهاء موجة الحر الشديدة.



وفي اليونان، اضطرت العديد من المواقع الأثرية اليونانية، بما في ذلك الأكروبوليس وهو أحد أكثر المعالم الأثرية استقطابا للزائرين في العالم، إلى إغلاق ابوابها بسبب ارتفاع درجات الحرارة لليوم الحادي عشر على التوالي خلال هذا الشهر.



وفي عاصمة كوسوفو، برشتينا، تم وضع سيارة إطفاء مملوءة بالمياه الباردة في احد الشوارع الكبرى حتى يتمكن الناس من تبريد أنفسهم.



واضطرت الحكومات إلى تقييد عمل أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق، في حين سجلت اليونان درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، وإسبانيا تتجاوز الـ 44 درجة، ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع.



وفى إيطاليا توفيت طفلة تبلغ من العمر 14 شهراً في مدينة ماركون بفينيسيا ، بسبب درجات الحرارة الشديدة بعد أن نسيها والدها في السيارة، لعدة ساعات ، حسبما قالت صحيفة دومانى الإيطالية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الأب كان عليه أن يتركها في الحضانة ولكنه نساها في السيارة وذهب إلى عمله مباشرة ، وبعد عدة ساعات أدرك أنه تركها في السيارة.

وتشهد إيطاليا موجة حارة قوية أدت إلى وصول درجات حرارة مرتفعة للغاية في أجزاء كثيرة من البلاد، خاصة المنطقة الجنوبية الوسطى من شبه الجزيرة الإيطالية وجزيرتي صقلية وسردينيا.