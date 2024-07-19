أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

كهرباء جنوب الدلتا: تحرير محاضر سرقة تيار كهربائى بقيمة 20 مليون جنيه خلال يونيو

هل عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الزوجة يُعد بر؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

اختبارات القدرات 2024.. الأوراق المطلوبة لدخول الامتحان

وزارة التعليم توجه بوضع تصور للتغلب على الكثافات الطلابية.. تفاصيل

وزارة العمل تنجح فى إعادة حركة الإنتاج بشركة لصناعة السيراميك بقويسنا

وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد زيت الطعام المحلى فى مناقصة جديدة

المفتى ناعيا الدكتور محمد على محجوب: فقدنا عالما جليلا ومفكرا من طراز فريد

وزير الأوقاف ينعى الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف الأسبق