نواب تنسيقية شباب الأحزاب يعلنون الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة

كتب محمود حسين

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: أعلن باسمى واسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الموافقة على برنامج الحكومة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وأشار إسماعيل إلى أهمية ما شهدته اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس لدراسة برنامج الحكومة من تفاعل الوزراء مع مداخلات وملاحظات النواب، متابعا: نتمنى من الوزراء في الحكومة الجديدة بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية وتسارعها الشديد.

وأوضح نائب التنسيقية أن برنامج الحكومة جاء فيه شمول للقضايا والملفات التي تهم المواطن، وانقسم إلى 4 محاور و12 هدفا استراتيجيا وأكثر من 44 مؤشر أداء و37 برنامجا رئيسيا، وتابع: "طالما نادينا في مجلس النواب بأن تكون هناك موازنة برامج وأداء، والآن هناك برنامج الحكومة له برامج نستطيع متابعتها، ويحتوى على أهداف رقمية بأطر زمنية، والرؤية الجديدة للحكومة للتشبيك بين الوزارات ورأينا أكثر من وزارة تحقق نفس الهدف".