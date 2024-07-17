ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء

كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الأربعاء، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:

* أولًا : أنشطة القرآن الكريم*

* مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.* مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(7) مساجد.* مراكز التلاوة : وتعقد بـ(3) مساجد عقب صلاة الظهر.* برنامج (صحح قراءتك) : ويعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.* مكاتب التحفيظ على درجة ، وعددها (150) مكتبًا، تعقد يوميًّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.* مكاتب التحفيظ بالمكافأة ، وعددها (280) مكتبًا، تعقد يوميًّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص : 12م ، ومن 2م : 4م.* برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (19) حلقة تحفيظ عن بعد.

ثانيًا : أنشطة الدعوة