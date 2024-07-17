اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 11:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء

الأربعاء، 17 يوليو 2024 11:03 ص
ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الأربعاء، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:

* أولًا : أنشطة القرآن الكريم*


* مقرأة الفجر : وتعقد بـ(11) مسجدًا.
* مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(7) مساجد.
* مراكز التلاوة : وتعقد بـ(3) مساجد عقب صلاة الظهر.
* برنامج (صحح قراءتك) : ويعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.
* مكاتب التحفيظ على درجة ، وعددها (150) مكتبًا، تعقد يوميًّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.
* مكاتب التحفيظ بالمكافأة ، وعددها (280) مكتبًا، تعقد يوميًّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص : 12م ، ومن 2م : 4م.
* برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (19) حلقة تحفيظ عن بعد.

ثانيًا : أنشطة الدعوة


- تنفيذ نشاط البرنامج الصيفي للطفل في عدد (25079) مسجدًا بعد صلاة العصر.
- تنفيذ ندوات : "مخاطر الهجرة غير الشرعية (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)" ، بعدد (50) ندوة علمية دعوية ، وذلك بـ(14) مديرية : (القليوبية - الإسكندرية - المنوفية - بورسعيد - الشرقية - دمياط - الدقهلية - البحيرة - المنيا - الأقصر - مطروح - الفيوم - كفر الشيخ - أسيوط).
- تنفيذ نشاط الكراسي العلمية بعدد (3) مديريات بواقع (4) مساجد في : (القاهرة - الغربية - المنوفية).
- تنفيذ نشاط مجالس الإقراء بعدد (7) مديريات بواقع ( 8 ) مساجد في : (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - دمياط - بني سويف - الفيوم - الشرقية - قنا).
- تنفيذ الدروس المنهجية للأئمة بعدد (17) مديرية بواقع (183) مسجدًا.
- تنفيذ الدروس المنهجية للواعظات بعدد ( 8 ) مديريات بواقع (21) مسجدًا ، بمديريات : (سوهاج - الدقهلية - الشرقية - الغربية - القاهرة - مطروح - بني سويف - المنوفية).
- تنفيذ ندوة علمية كبرى بالتعاون مع صحيفة عقيدتي بمسجد الظاهر بيبرس بالعباسية بالقاهرة ، بعنوان : "حقوق الطفل قبل ولادته".
- تنفيذ ندوة علمية دينية كبرى بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر بالجيزة ، بعنوان : (الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري).







الخريطة الدعوية لوزارة الاوقاف

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