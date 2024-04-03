نقيب الأطباء البيطريين يبحث مع خبراء تطوير المهنة وتوفير فرص عمل للخريجين

كتبت آية دعبس

استقبل الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، عددا من أساتذة الجامعات والأكاديميين والخبراء في مجال الطب البيطري وكافة تخصصاته، بحضور الدكتور طارق مسك والدكتور أحمد حسين أعضاء مجلس النقابة، لمناقشة عددا من المقترحات والرؤى التي تساهم في تطوير مهنة الطب البيطرى وفتح آفاق جديدة في سوق العمل لهم، بما يوفر فرص عمل لحديثي التخرج، خلال الفترة المقبلة.

كما طرح المجتمعون، عدد من المقترحات لتفعيل منظومة الطب البيطري، على أن يتم تقديم خطة متكاملة منهم، تمهيدا لعرضها على مجلس النقابة، وأشار النقيب العام إلى أن النقابة ترحب باستقبال كافة المقترحات والآراء من أعضاء النقابة بما يساهم في تحسين منظومة الطب البيطري.

وأشارت نقابة الأطباء البيطريين، إلى أن هذا اللقاء باكورة عدد من اللقاءات التي تهدف النقابة لعقدها مع كافة الخبراء والمتخصصين بغرض مناقشة ووضع أطر عامة سيتم طرحها لبحث كيفية تطوير المنظومة البيطرية وكيفية تشكيل مجموعة متكاملة من الخبراء في كل قطاعات المهنة وكذلك ترتيب آليات تنفيذها والتنسيق كل منها مع بعضها البعض.

وهدف اللقاء لجمع رموز صناعة مهنة الطب البيطري إلي تشكيل لجان عمل الخطة الاستراتيجية لتطوير مهنة الطب البيطري و مواكبة رؤية مصر 2030، وذلك بتكوين عدد من اللجان تم تقسيمها على أساس مهني وعلمي، على أن تكون كل لجنة منوطة بعمل دراسة وخطة تحسين للقطاع الممثلة له ويتم تقديمها في هيئة ملف متخصص، على أن يتم تجميع كافة الملفات في حقيبة عمل لتقدم في هيئة ملف استراتيجي نحو رؤية مصر 2030 للجهات المعنية.