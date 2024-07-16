وزير الصحة: ننفق 350 مليون دولار شهريا لتوفير الدواء والمستلزمات بالمستشفيات

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن هيئة الدواء مسؤلة عن إدارة ملف الدواء فى مصر ولكن المسؤلية السياسية والدستورية تقع على عاتق وزير الصحة والسكان .

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن كل 100 علبة دواء يتم إنتاجها يذهب منها 70% للقطاع الخاص و30 % تذهب للحكومة وتابع: ننفق 350 مليون دولار شهريا على شراء الدواء والمستلزمات الطبية لتوفيرها بالمستشفيات التابعة للوزارة .



وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مصر تنتج 91% من الأدوية التى يحتاجها السوق بينما 9% فقط يتم استيرادها، وتابع: كل 10 علب تباع فى مصر نوفر منهم 9 محليا وواحدة من المستورد، وأشار إلى أن مصانع الدواء لديها مخزون استراتيجى يكفى 7 شهور.



وأشار الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة تتجة نحو توطين الصناعات الدوائية المتطورة، مشيرا إلى أن الوقت الحالى يشهد عودة إتاحة الدواء بالشكل الطبيعى في المستشفيات والصيدليات، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب في تعديل أسعار بعض الأدوية.

وأوضح أن الأخبار السعيدة فى ملف الدواء هو عودة وفرته فى كل مكان بالجمهورية.