اليوم السابع
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وزير الصحة: ننفق 350 مليون دولار شهريا لتوفير الدواء والمستلزمات بالمستشفيات

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 06:08 م
وزير الصحة: ننفق 350 مليون دولار شهريا لتوفير الدواء والمستلزمات بالمستشفيات الدكتور خالد عبد الغفار
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن هيئة الدواء مسؤلة عن إدارة ملف الدواء فى مصر ولكن المسؤلية السياسية والدستورية تقع على عاتق وزير الصحة والسكان .

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن كل 100 علبة دواء يتم إنتاجها يذهب منها 70% للقطاع الخاص و30 % تذهب للحكومة وتابع: ننفق 350 مليون دولار شهريا على شراء الدواء والمستلزمات الطبية لتوفيرها بالمستشفيات التابعة للوزارة .


وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مصر تنتج 91% من الأدوية التى يحتاجها السوق بينما 9% فقط يتم استيرادها، وتابع: كل 10 علب تباع فى مصر نوفر منهم 9 محليا وواحدة من المستورد، وأشار إلى أن مصانع الدواء لديها مخزون استراتيجى يكفى 7 شهور.


وأشار الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة تتجة نحو توطين الصناعات الدوائية المتطورة، مشيرا إلى أن الوقت الحالى يشهد عودة إتاحة الدواء بالشكل الطبيعى في المستشفيات والصيدليات، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب في تعديل أسعار بعض الأدوية.

وأوضح أن الأخبار السعيدة فى ملف الدواء هو عودة وفرته فى كل مكان بالجمهورية.







الصحة

المستلزمات الطبية

خالد عبد الغفار

اخبار مصر




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