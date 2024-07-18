نصائح مهمة للأمهات لخفض درجة حرارة الأطفال

كتبت إيناس البنا

ارتفاع درجة حرارة الطفل يمكن أن يكون مصدر قلق كبير للأمهات خاصة فى الطقس الحار، ووقتها يجب التصرف بسرعة، وأوضح الدكتور وجدى هاشم استشارى طب الأطفال جامعة بنها أن ارتفاع درجة الحرارة يكون بمثابة إنذار لوجود خلل ما فى الجسم.

وعرض الطبيب بعض النصائح للتعامل مع هذا الوضع من خلال الخطوات التالية..

أولا.. قياس درجة الحرارة لمعرفة درجة حرارة طفلك، ويمكن استخدام ميزان حرارة رقمى للأذن أو الجبهة أو الفم (حسب العمر).

ثانيا.. تجنبى إعطاء طفلك أي مضادات حيوية بمجرد ارتفاع درجة حراراته دون استشارة الطبيب حتى لو وصفه الطبيب سابقا لطفلك.

ثالثا.. تجنبى الاستماع إلى نصائح الجيران والأقارب بأن ارتفاع درجة الحرارة أمر طبيعى يمر به الطفل في بعض المراحل مثل التسنين، وأعلمى أن هذا يرجع لتقدير الطبيب فقط.

رابعا.. معرفة أن المضادات الحيوية تختلف في فاعليتها وأمانها من أوجه متعددة، لذلك تجنبى إعطاء طفلك المضاد الحيوى المتوفر لديك في المنزل الذى سبق وصفه لأخوته.

خامسا.. العلم أن كل مضاد حيوى له فترة صلاحية تختلف من نوع إلى آخر بعد حله بالماء المقطر أو المذيب الخاص به، لذلك تجنبى إعطاء طفلك مضاد حيوى بعد استعماله من مرة سابقة.

سادسا.. استخدام أدوية خافضة للحرارة مثل الباراسيتامول، بعد استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة حسب وزن وحالة الطفل.