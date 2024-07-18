مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق تحصل على اعتماد هيئة الرقابة الصحية

الشرقية - إيمان مهنى

اعلنت مديرية الصحة بالشرقية، موافقة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، على منح شهادة الاعتماد لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق.

وأجري الدكتور هشام مسعود مستشار وزير الصحة للمديريات، زيارة لتهنئة إدارة المستشفى والفرق الإشرافية بها، لحصول المستشفى على الاعتماد كأول مستشفى أمراض صدرية، ذلك بعد تطبيق كافة الاشتراطات والالتزام بمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، تمهيداً للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة.



كما أرسل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، باقة ورود للعاملين بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، مهنئاً إياهم بهذا الحدث السعيد والكبير، مؤكداً عزمه على استكمال مسيرة التطوير المستمر، وتحسين جودة الرعاية الصحية بما يضمن زيادة فرص حصول المواطنين والمرضى على خدمات طبية متميزة وشاملة ومستدامة.

وقام الدكتور هشام مسعود بمتابعة عمل وحدة المناظير التي بدأت عملها للمرة الأولى بالمستشفى، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا الجهد المخلص، لافتاً أن إقبال المنشآت الصحية على تطبيق معايير الجودة والانضمام للتأمين الصحي الشامل إنما يعكس التزامها بتقديم خدمات صحية متميزة وإدراكها لقدرتها على تقديم ميزة تنافسية بين مقدمي الخدمة.



يذكر ان التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، دون تمييز بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، و محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.