اليوم.. فاقلة طبية علاجية بجزيرة النص ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تنظم مديرية الصحة بالشرقية، فاقلة طبية علاجية شاملة مجانية بقرية جزيرة النص التابعة لمركز ومدينة فاقوس، ذلك غدا الخميس وتستمر إلى الجمعة 19 يوليو الجارى، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تستهدف الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية:

نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الرمد - الأسنان- الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجراحة - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل، ومن المقرر تحويل الحالات التى تتطلب تدخل جراحى إلى مستشفيات، مشيرا إلى أن القافلة مجهزة طبيبا، وتضم فريق طبى من الاستشاريين والتمريض المتميزين.