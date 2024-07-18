مستشارة ترامب: الحزب الجمهورى يسعى لوحدة الأمريكيين واستعادة قوة الولايات المتحدة

واشنطن (أ ش أ)

قالت المستشارة القانونية للرئيس السابق دونالد ترامب، إلينا حبة، إن "الحزب الجمهورى يشدد على وحدة الأمريكيين عكس ما يقوله البعض"، مشيرة إلى أن مساعى ترامب لاستعادة أمريكا وقوتها تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" - الذى يشار إليه اختصارا بـ"ماجا" - ينظَر إليه من بعض الجهات على أنه تطرف.

وأكدت المستشارة القانونية لترامب - في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، أهمية الوحدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة، مضيفة "وقفنا من أجل أمريكا أولا ومن أجل الوحدة، وبعد حادث محاولة اغتيال ترامب بات المزيد من الأمريكيين يدعمونه".. وأشادت باختيار جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس.

وانتقدت إلينا حبة، جاك سميث، المستشار الخاص المعين من قبل وزارة العدل الأمريكية في قضية الوثائق السرية الخاصة بترامب، قائلة: "ما كان على المستشار الخاص جاك سميث أن يحاول سحب ترامب من الانتخابات عبر مسائل قانونية".