ترامب يلقى خطابا الخميس لإعلان قبوله ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة

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يلقي المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خطابا الخميس في ختام مؤتمر الحزب بمدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن للإعلان رسميا عن قبوله ترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن الحزب الجمهوري أعلن رسميا الاثنين أن دونالد ترامب مرشحه الرئاسي لدورة ثالثة على التوالي، الأمر الذي يعزز مكانته كحامل لواء الحزب الجمهوري بعد ما يقرب من عقد من صعوده لأول مرة إلى قمة الحزب.



واختار ترامب السيناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو ليكون رفيق حملته والمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، ليصبح أول سياسي من جيل الألفية ينضم إلى حملة انتخابية لحزب كبير