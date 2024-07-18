محافظ بنى سويف: زيادة أعداد المقبولين بمدرسة تمريض البنين بباروط

بنى سويف هانى فتحى

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على مذكرة مديرية الصحة والتي عرضتها وكيل الوزارة الدكتورة سماح جاد، بشأن زيادة أعداد الطلاب المقبولين من الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض" البنين" بباروط ، وذلك نظرا للإقبال الكبير من الطلاب للالتحاق بالمدرسة،

حيث أوضحت وكيل الصحة ، أنها قد تقدمت بمذكرة من إدارة التدريب والمدارس بالمديرية ،، لزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة للعام الدراسي الجديد 2024/2025 ، وعليه تم زيادة فصلين إضافيين إلى الفصول التعليمية بالمدرسة، مراعاة للطلاب المقبولين، بعد إتمام واستيفاء كافة شروط وضوابط القبول .

كما أعربت وكيل وزارة الصحة ، عن تقديرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بموافقته على زيادة العدد ، استجابة لرغبة الطلاب وأولياء أمورهم في الالتحاق بالمدرسة ودعما وتشجيعا للطلاب

فى سياق متصل، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم جهود وأنشطة وحدة السكان ، تحت إشراف بلال حبش نائب المحافظ المشرف العام على الوحدة، للوقوف علي عمل لجان التنسيق والمتابعة السكانية.

حيث تم عقد اجتماع للجنة التنسيق والمتابعة بمركز ومدينة ناصر برئاسة الأستاذ علي يوسف رئيس الوحدة المحلية ، وفي حضور: محمد البحيري مدير وحدة السكان بالديوان العام ، الأستاذ مصطفي الدمرداش نائب رئيس المدينة ، محفوظ محمد مدير وحدة السكان بناصر ومديري إدارات المديريات الخدمية " الأوقاف والتربية والتعليم ،التضامن ، الصحة ، والشباب والرياضة ، وتعليم الكبار ، الطب البيطري ، الطرق ، والعمل "

وخلال الاجتماع ، تمت مناقشة مجمل الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة وعرض المشكلات والتدخلات اللازمة من خلال خطة مشتركة بين المديريات الخدمية ، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع بحضور رؤساء المجالس القروية لمركز ومدينة ناصر و منسقي السكان بتلك المجالس القروية، لعرض توصيات الشباب المتطوع، بجانب الاتفاق علي عقد تدريب لأعضاء لجنة التنسيق والمتابعة بالتعاون مع الصحة والأوقاف والكنيسة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والمجلس القومي للمرأة والتضامن الاجتماعي.