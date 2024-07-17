محافظ بنى سويف للتنفيذين: يجب البحث عن حلول غير تقليدية لمشكلات ومطالب المواطنين

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من المتابعات الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، وآليات تحسين مستوى تلك الخدمات،وبحث مشكلات المواطنين من خلال المرور والتواجد الميداني لكافة القيادات ومسؤولى الأجهزة التنفيذية،وفي إطار توجيهات القيادة السياسيةً بالاستماع الى مشكلات المواطنين والتواصل المستمر معهم والنزول الى الشارع للتعرف عن قرب على التحديات التى تواجههم،مع وضع حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشكلات والتحديات.

جاء ذلك في مستهل أول اجتماع للمجلس التنفيذي "بعد تجدد الثقة"، وبحضور : بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة "مقرر المجلس"، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.