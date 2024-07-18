محافظ الفيوم يسلم 8 أجهزة عرائس لغير القادرات المقبلات على الزواج

الفيوم رباب الجالى

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 8 أجهزة عرائس للفتيات اليتيمات وغير القادرات المقبلات على الزواج، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع المحافظة، بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الفيوم.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة إيمان أحمد زكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والعقيد مروان جمال الدين مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، والدكتور أحمد جمال نائب منسق عام المؤسسة بالفيوم، ومنسقي المراكز، والدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بالمحافظة.



قدم محافظ الفيوم، التهنئة للعرائس متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة مليئة بالخير، مؤكداً مسئوليتهن الكبيرة في تنشئة الأجيال وبناء أسرة فاعلة في المجتمع، معرباً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره للتداخلات المجتمعية لمؤسسة حياة كريمة التي تؤكد مع مرور الوقت أنها اسم على مسمى.



كما أعرب المحافظ، عن سعادته بالدعوة الكريمة لمشاركة بناته المقبلات على الزواج فرحتهن باستلام الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مثمّناً جهود منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في التعاون مع المحافظة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ورسم الفرحة على وجوه غير القادرين.



شملت الاحتفالية، عرض فيلم تسجيلي عن نشاط مؤسسة حياة كريمة في مجال تسليم أجهزة العرائس لغير القادرات، كما قام محافظ الفيوم بتسليم 8 أجهزة عرائس للمستحقات من مركز ومدينة الفيوم ومراكز أبشواي واطسا ويوسف الصديق، حيث يشمل الجهاز، غسالة وثلاجة وبوتاجاز، كما تم تسليم 3 أجهزة لعدد 3 حالات أخرى بواقع جهاز لكل حالة، وتسليم كرسي كهربائي لإحدى المستفيدات من ذوي الهمم من مركز سنورس.



