اليوم السابع
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الخميس، 18 يوليو 2024 11:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء كوبرى الحيار بمركز طامية ودخوله الخدمة تيسيراً للحركة المرورية

الخميس، 18 يوليو 2024 11:29 ص
محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء كوبرى الحيار بمركز طامية ودخوله الخدمة تيسيراً للحركة المرورية الإعلان عن انتهاء أعمال الكوبرى الجديد
الفيوم رباب الجالي

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الهيئة العامة للطرق والكباري، قد انتهت من تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية بكوبري الحيار الجديد على مصرف البطس، بمنطقة كشك المرور بمركز طامية، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2021/2022، وذلك بعيداً عن منطقة الكوبري القديم المتهالك أعلى هدار الحيار، بعد حدوث تصدعات به.

وأضاف المحافظ، أنه قد تم، الانتهاء من تنفيذ الحوائط الساندة، ورصف مداخل ومخارج كوبري الحيار بالكامل، كما تم الانتهاء من الأعمال الصناعية الخاصة بتغطية بحر "النقلة" الواقع في مدخل الكوبري، وتم الربط بينهما، بهدف دخول الكوبري الخدمة، تيسيراً للحركة المرورية.


وأكد "الأنصاري"، أنه كان حريصاً على متابعة كافة أعمال إنشاء كوبري الحيار الجديد، مع المسئولين المختصين، بداية من عمل المقايسات الهندسية والفنية، ثم  كافة الأعمال الإنشائية اللازمة، حتي تم الانتهاء من تنفيذ الكوبري بالكامل ودخوله الخدمة، لافتاً إلى أن قطاع الطرق والكباري، من القطاعات المهمة، التي تعد أحد شرايين التنمية وتساعد على التوسع فى فتح مجالات جديدة للاستثمار.


 







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