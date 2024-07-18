محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام للتأكد من توافر الخدمات للمواطنين

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مستشفى الايمان العام خلال جولة ليلية، وذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية اليومية التي يجريها في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها، رافقه خلال الجولة عيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط، ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط، أقسام الاستقبال العام والطوارئ والباطنة والحروق والعناية المركزة وعناية القلب والجراحة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى داخل المستشفى، كما أجرى حوارات مع المرضى والمترددين على المستشفى لاستطلاع أرائهم في الخدمة المقدمة لهم داخل المستشفى ووجه باستدعاء سيارة إسعاف لنقل مريض إلى المستشفى الجامعي وإعفاء أحد الحالات من نفقة العلاج، كما وجه بالاهتمام براحة المرضى وتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا، مشدداً على حسن معاملة المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.

