محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الوادى الأسيوطى للوقوف على سبل تطويرها وزراعتها بالقمح

أسيوط- هيثم البدرى

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة، بمركز الفتح والتي تتكون من 720 فدانا، للوقوف على سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة منها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارع المكشوفة ومزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وإعادة هيكلتها وبحث سبل التطوير لتحقيق أقصى إستفادة منها، تنفيذًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة، رافقه خلال الجولة المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

وحرص المحافظ على تفقد أقسام المزرعة وبعض المنازل الريفية بها غيرالمستغلة، واستمع إلى شرح من رئيس مركز ومدينة الفتح، لمكونات المزرعة، موجهًا بسرعة تشغيل بعض آبار المياه الارتوازية بها، للبدء في زراعة كامل مساحة المزرعة وتعظيم الاستفادة منها، والتنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجنة لاختيار أنسب المحاصيل لزراعتها بها وخاصة محصول القمح، ضمن مبادرة زراعة القمح بالأماكن غير المستغلة، لتأمين الاحتياجات الغذائية وتعظيم الموارد الذاتية وتوفير فرص العمل لشباب الخريجيين.



كما وجه المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة بالمزرعة والمنازل الموجودة بها، والتنسيق مع شركة الكهرباء لحل مشكلة المحولات والتنسيق مع مديريتي الزراعة والري لحل مشكلة الآبار الجوفية بها حتى يتسنى زراعة كامل مساحة المزرعة بالقمح.