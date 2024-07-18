افتتاح المجمع الطبى للتأمين الصحى بمدينة أسيوط الجديدة

أسيوط-هيثم البدرى

افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم، الخميس، المجمع الطبي للتأمين الصحي، بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك ضمن خطة المحافظة في التوسع في تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين بجميع مراكز وأحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.



وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمجمع الطبي، ثم تفقد أقسام المجمع والتي تضم مختلف العيادات والمعامل بالإضافة إلى مقر اللجنة الطبية للتأمين الصحي، لتقديم خدمات التأمين الصحي لسكان المدينة والمناطق المجاورة لها تسهيلاً لهم.



وأشاد المحافظ، خلال التفقد بمستوى الخدمات الطبية والأجهزة المتوفرة بالمجمع، موجهًا رسالة إلى الأطباء والعاملين بالمجمع حثهم فيها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم، معلنًا دعمه الكامل للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

كما حرص المحافظ على لقاء المواطنين، والمترددين على المجمع الطبي، واطمئن منهم على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد المحافظ، على متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا، مشدداً على حسن معاملة المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.