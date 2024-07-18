"لسة قدامك فرصة تقدم".. اعرف أهمية مباردة "متعة التعلم" لطفلك فى بورسعيد

أطلقت محافظة بورسعيد، العديد من المبادرات التى لاقت استحسان الأهالى ويهتم بها قطاع عريض من المواطنين مثل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وخلال الصيف وإجازة نهاية العام الدراسى تنطلق مبادرة تعليمية ترفيهية للأطفال تحت اسم "متعة التعلم".
وللتعرف على أهمية هذه المبادرة للأطفال لابد من الوقوف على تفاصيلها كالتالى:
- المبادرة تشمل على الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وإلقاء الشعر، الحاسب الآلى.
- تسهم المبادرة فى إثراء الشخصية وربط الطلاب بالمدرسة والاستغناء عن الدروس الخصوصية.
- انطلقت المبادرة فى 15 مدرسة على مستوى المحافظة.
- المبادرة تقدم مجموعة من الأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة الصيفية.
- مدارس المبادرة تعمل يوميًا من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساءً، لطلاب المرحلة الابتدائية.
- تم تخصيص مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "متعة التعليم" لتلاميذ المرحلة الابتدائية.
- المبادرة تحت إشراف نخبة من أكفأ المعلمين والموجهين.