"لسة قدامك فرصة تقدم".. اعرف أهمية مباردة "متعة التعلم" لطفلك فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أطلقت محافظة بورسعيد، العديد من المبادرات التى لاقت استحسان الأهالى ويهتم بها قطاع عريض من المواطنين مثل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وخلال الصيف وإجازة نهاية العام الدراسى تنطلق مبادرة تعليمية ترفيهية للأطفال تحت اسم "متعة التعلم".

وللتعرف على أهمية هذه المبادرة للأطفال لابد من الوقوف على تفاصيلها كالتالى: