اليوم السابع
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كيفية التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات للعام الدراسى 2024/2025.. إنفوجراف

الخميس، 18 يوليو 2024 03:00 م
كيفية التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات للعام الدراسى 2024/2025.. إنفوجراف انفو جراف
كتب مدحت وهبة

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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفو جراف على الصحفة الرسمية للصندوق " الفيس بوك "  عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2024- 2025 ويستمر حتى يوم 15 أغسطس 2024، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة وذلك للعام السابع على التوالي كما  يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس .

انفو جراف
انفو جراف

 

جدير بالذكر أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة ،ويتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل وإجراءات التقديم من خلال
‏http://drugcontrol.org.eg/HotlineContents/Details/8

 







وزيرة التضامن

خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

شروط التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

موعد التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات



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