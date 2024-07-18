اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يوليو 2024 02:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية: تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة مهم

الخميس، 18 يوليو 2024 02:00 ص
كوريا الجنوبية: تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة مهم أمريكا وكوريا الجنوبية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية  الأربعاء، إن بلادها تسعى إلى توطيد تحالفها مع الولايات المتحدة، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إلى هذه النقطة كجزء من خططها الرئيسية للسياسات فيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن؛ مؤكدة أنها «تراقب عن كثب» اتجاهات الانتخابات مع الوكالات ذات الصلة، وتستخدم شبكاتها في مختلف المجتمعات في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في تقرير قدمته إلى الجمعية الوطنية: «نسعى إلى ترسيخ أساس التحالف ومعالجة القضايا الرئيسية بسلاسة، من خلال التوسيع والإدارة المنهجية لشبكاتنا الودية مع الدوائر السياسية الأمريكية والمجتمعات ذات الصلة بالسياسات».


وأوضح الوزارة في تقريرها «يتمتع التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولا يستند فقط على العلاقات بين الحكومتين، بل أيضا على شراكات اقتصادية نشطة وشراكات بين الشعبين».







أمريكا

كوريا الجنوبية

أمريكا وكوريا الجنوبية

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

كوريا الشماليه

انتخابات امريكا

دونالد ترامب

بايدن




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة