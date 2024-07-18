كوريا الجنوبية: تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة مهم

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الأربعاء، إن بلادها تسعى إلى توطيد تحالفها مع الولايات المتحدة، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إلى هذه النقطة كجزء من خططها الرئيسية للسياسات فيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن؛ مؤكدة أنها «تراقب عن كثب» اتجاهات الانتخابات مع الوكالات ذات الصلة، وتستخدم شبكاتها في مختلف المجتمعات في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في تقرير قدمته إلى الجمعية الوطنية: «نسعى إلى ترسيخ أساس التحالف ومعالجة القضايا الرئيسية بسلاسة، من خلال التوسيع والإدارة المنهجية لشبكاتنا الودية مع الدوائر السياسية الأمريكية والمجتمعات ذات الصلة بالسياسات».



وأوضح الوزارة في تقريرها «يتمتع التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولا يستند فقط على العلاقات بين الحكومتين، بل أيضا على شراكات اقتصادية نشطة وشراكات بين الشعبين».