كهرباء جنوب الدلتا: تحرير محاضر سرقة تيار كهربائى بقيمة 20 مليون جنيه خلال يونيو

الغربية – مصطفى عادل

كشف المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تنفذ حملات موسعة ومكثفة، لضبط سارقى التيار الكهربائى، لخفض نسبة الفاقد، واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.

وأوضح أن هناك توجيهات مشددة لقيادات الشركة، لشن حملات يومية لضبط المخالفين، وتحرير محاضر سرقة تيار كهربائي لهم، موضحا أنه تم تحرير محاضر مخالفات سرقة تيار تقدر قيمتها بـ20 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضى.

وأشار"البيلي" أن هناك خطة مشتركة مع الشركة القابضة للكهرباء، لعمل حملات موسعة بجميع قطاعات الشركة، وذلك في إطار خطه لخفض نسبه الفقد.

وشدد رئيس الشركة على العاملين بخدمة العملاء بفروع الشركة بحسن معاملة المواطنين، وانهاء معاملاتهم فى أسرع وقت وتلبية مطالبهم بما يتناسب قانونا.

من ناحية أخرى أوضح المهندس حسن محمد البيلى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن قطاع التدريب بالشركة انتهى بالانتهاء من تنفيذ الدورات، فى إطار الجهود المبذولة، للنهوض بمستوى أداء العاملين، ورفع كفائتهم، والارتقاء بهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة، إلى عملائها، وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة، تضمنت دورات عن اللوائح المنظمة للعمل، والتواصل والذكاء العاطفى، وشبكات الجهد المتوسط، والنزاهة والشفافية، ودورة عن تجربة العميل، ودورة تدريبية للفنيين الجدد، بجانب التدريب الصيفي لطلاب كلية الهندسة أقسام كهرباء قوى، واتصالات، وطلاب قسم المحاسبة بكلية التجارة.