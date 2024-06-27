رئيس كهرباء جنوب الدلتا يصدر قرارا بحركة ترقيات بالشركة

كتبت رحمة رمضان

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم الخميس حركة ترقيات بالشركة فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر لتجديد الدماء وتطوير منظومة العمل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وتضمنت حركة الترقيات كل من:-

1- مهندس احمد كمال الغباشي فايد (لشغل وظيفه رئيس قطاع المشروعات).

2- مهندس هاني صديق عبدالعزيز غانم (لشغل وظيفه مدير عام السلامه والصحه المهنيةوالحماية المدنية شرق الغربية).

3- مهندسه شيرين نبيل علي إبراهيم (لشغل وظيفه مدير عام الإدارة العامة للعدادات واجهزة القياس).

4- مهندس عبدالفتاح محمد عبد الحميد (لشغل وظيفه مدير عام الادارة العامة للورش).

5- محاسب عبدالمحسن علي إبراهيم شعبان (لشغل وظيفه مدير عام الادارة العامة للمصالح الحكومية).

6- محاسب محمد محمود محمد الشرقاوي (لشغل وظيفه مدير عام الادارة العامة لكبار المشتركين).

7- مهندسه وفاء رمزى محمد احمد (لشغل وظيفه مدير عام الادارة العامة للشئون الفنية بالقليوبية).







