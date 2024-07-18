فيديو جديد يكشف ما فعله مطلق النار على ترامب قبل محاولة الاغتيال

وكالات

لا تزال الحقائق تتكشف يوما بعد يوم بعد حادث محاولة اغتيال دونالد ترامب، حيث أظهر مقطع فيديو جديد ما فعله توماس كروكس مطلق النار على دونالد ترامب، قبل ساعة من محاولة اغتياله؛ حيث ظهر وهو يتجول فى محيط التجمع الانتخابى للرئيس الأمريكى السابق، بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وأظهرالفيديو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، وهو يسير وحيدا ذهابا وإيابا قرب مبنى خارج المحيط الآمن للحشد المتحمس، الذى تجمع يوم 14 يوليو لرؤية ترامب، فى ولاية بنسلفانيا.

كما ظهر مطلق النار وهو يتجول فى المنطقة على بعد أمتار قليلة من أنصار ترامب، فيما كشف مصدر بحسب الصحيفة الأمريكية أن الفيديو التقط فى حدود الساعة 5:06 عصرا.

ووقع حادث إطلاق النار فى الساعة 6:11، ما أسفر عن إصابة ترامب فى أذنه ومقتل شخص آخر وإصابة اثنين من الحضور، وتصفية المهاجم.

وفى سياق متصل، كشف مصور الفيديو كواليس التقاطه المقطع الذى أظهر منفذ إطلاق النار، أنه كان يحاول فقط التقاط حجم الحشد، ولم يلاحظ أنه كان يرصد مطلق النار إلا عندما راجع المقطع بعد وقوع الحادث.