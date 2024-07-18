حفيدة ترامب تكشف حياة "الجد دونالد": يحضر حلويات ويشجعنى فى الجولف.. فيديو

كتبت : نهال أبو السعود

ظهرت حفيدة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب البالغة من العمر 17 عامًا لأول مرة سياسيًا فى المؤتمر الوطنى الجمهورى ليلة الأربعاء وألمحت إلى اتباع خطواته.

حصلت كاى ترامب، أكبر أحفاد المرشح الجمهورى العشرة، على فرصة التحدث فى ميلووكى بولاية ويسكونسن، حيث كشفت عن جانب خفى لترامب الذى نجى من محاولة اغتيال منذ أيام، وتفاخرت بمهاراتها فى لعبة الجولف.

تم تقديم كاى ترامب إلى الجمهوريين فى مؤتمرهم الوطنى من قبل والدها دونالد ترامب جونيور، وقالت : "اريد أن اشارككم جانب من جدى لا يراه الناس عادة .. انه يجلب لنا الحلويات والصودا خلسة" وروت كيف نسخ ترامب اكثر من نسخة من درجاتها فى المدرسة وأضافت: " فعل ذلك لاظهار لاصدقائه مدى فخره بي"

وعلقت صحيفة التليجراف على ظهور كاى قائلة أن خطابها ما هو الا جزء من جهد متضافر لتسليط الضوء على الجانب الأكثر إنسانية وحساسية فى حياة ترامب عقب محاولة اغتياله فى بنسلفانيا يوم السبت

مثل جدها، كاى لاعبة جولف متعطشة ومستخدمة نشطة لوسائل التواصل الاجتماعى لديها صفحة يوتيوب مخصصة لشغفها بالرياضة التى ورثتها عن جدها، ونشرت صورة مع ترامب بعد فوزها ببطولة السيدات فى ناديه للجولف فى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا فى وقت سابق من هذا العام.

قالت كاى فى كلمتها: "جدى يتصل بى فى منتصف اليوم الدراسى ليسألنى عن ماذا حدث فى مباراتى للجولف .. ولكن بعد ذلك اذكره انى فى المدرسة ويجب أن اتصل به لاحقا"، وأضافت متفاخرة بمهارتها فى الجولف: "هو دائما ما يفاجأ باننى لا اسمح له بالتأثير على.. كما تعلمون يجب أن ان اذكره انى أيضا ترامب"

وألمحت كاى ترامب البالغة من العمر 17 عام أنها قد تتبع جدها فى السياسة حيث قالت: "إنه يشجعنى دائمًا على دفع نفسى لأكون الشخص الأكثر نجاحًا الذى يمكننى أن أكونه .. من الوأضح أنه يضع سقفًا مرتفعًا جدًا، ولكن من يدرى، ربما ألحق به يومًا ما".

وكررت كلام والدها وجدها قائلة: "تجعل وسائل الإعلام جدى يبدو وكأنه شخص مختلف، لكننى أعرفه على حقيقته إنه شخص حنون ومحب، ويريد حقًا الأفضل لهذا البلد".

وعن محاولة اغتيال ترامب، وصفت كاى كيف "صدمت" عندما علمت بالامر، وقالت: "كان من المحزن أن يفعل شخص ما ذلك لشخص آخر.. الكثيرون جعلوا جدى يعانى الكثير لكنه ما زال صامدا".