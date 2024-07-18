اليوم السابع
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فانس يدعو الأمريكيين للتصويت لترامب واختيار مسار جديد فى انتخابات الرئاسة

الخميس، 18 يوليو 2024 08:44 ص
فانس يدعو الأمريكيين للتصويت لترامب واختيار مسار جديد فى انتخابات الرئاسة فانس
وكالات الأنباء

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دعا المرشح الجمهورى لمنصب نائب الرئيس الأمريكى جى دى فانس، الأمريكيين للتصويت لدونالد ترامب الرئيس السابق والمرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة نوفمبر المقبل واختيار مسار جديد.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، عن فانس قوله "إن ترامب لم يكن بحاجة للسياسة فهو رجل أعمال ناجح لكنه يهتم بمصلحة أمريكا"، معلنا أيضا قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهوري له.

وتعهد فانس بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأنه يعتزم الكفاح من أجل المواطنين الأمريكيين ووظائفهم وأجورهم.







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