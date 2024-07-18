عقار جديد يثبت فاعليته لعلاج نوع نادر من سرطان الرئة بسبب تحور فى أحد الجينات

كتبت أمل علام

قال الدكتور أحمد عبد الهادى أستاذ علاج الأورام بطب المنصورة ومدير وحدة الأورام بمستشفى زايد التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنه تماشيا مع المبادرة الرئاسية للكشف عن أورام الرئة والتى دخلت فى بعض المستشفيات وستدخل قريبا فى مستشفى الشيخ زايد التخصصى فان المستشفى تولى اهتماما كبيرا بالكشف المبكر عن سرطان الرئة، وتوفير العلاجات الحديثة الموجودة بالخطوط الاسترشادية العالمية.

وأضاف، أن هناك عقار جديد لعلاج التحورات الجينية النادرة فى سرطان الرئة، موضحا إن هذا النوع من سرطان الرئة يصيب صغار السن غير المدخنين حيث يصابوا بأورام رئة تسمى" الك ميوتيشن" أو "تحور فى جين الك"، موضحا إن هذا النوع من الجين المسمى الك ميوتيشن يجعل فرص الاصابة بسرطان الرئة أعلى بالإضافة إلى أنه يصيب الشباب صغار السن ، وبدون أن يكون مدخن، ويأتى السرطان فى مرحلة متقدمة وغالبا ما يتم تشخيصهم بعد إصابتهم بسرطان منتشر فى المخ.

وأكد، أن الدواء الجديد الذى يعالج هذا النوع من سرطان الرئة يسمى بركاتينيب وهو الاسم العلمى للعقار، يؤخذ على شكل أقراص ويحقق استجابات سريعة وعميقة وهو من الأدوية الموجهة ويحقق نتيجة كبيرة وتأثيرها طويل وحتى إذا لم يأخذ المريض العلاج بانتظام فان هذا العلاج يحقق الهدف من الاستجابة تصل إلى أكثر من 30 إلى 40 % ويحققوا استجابة طويلة لفترة طويلة.

وأوضح، إن المبادرات الرئاسية تقوم بعمل مفاوضات مع شركات الأدوية لأنها موضوعة ضمن الخطوط الاسترشادية فانه يتم التفاوض بشأنها لتخفيض سعرها والذى يكون مختلفا تماما عن السعر العالمى وستكون ضمن المبادرات الرئاسية.

وقال، خلال مؤتمر وحدة الأورام المنعقد حاليا بالقاهرة، إن المؤتمر من أهدافه هو سد الفجوة الموجودة بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وتدريب الأطباء وتقديم أحدث الأبحاث العلمية وتشجيع الاطباء على إجراء الأبحاث.