شاهد أحدث صور لمحطة مترو حدائق الأشجار بالخط الرابع

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الهيئة القومية للأنفاق صور توضح نسب تنفيذ محطة مترو حدائق الأشجار، إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، وهى أول محطة بالخط وتقع على حدود مدينة 6 أكتوبر، وبالقرب من الطريق الدائرى.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتى السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية فى مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الازهر والقاهرة الجديدة.

المرحلة الأولى والجاري تنفيذها حالياً والتى تمتد بطول 19 كم وعدد 17 محطة تبدأ من محطة (حدائق الأشجار) علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بحدائق الأهرام والمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ثم يمتد بعد ذلك إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو.

المرحلة الثانية والتى تمتد بطول 23 كم وعدد 22 محطة من محطة الفسطاط ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب لتنتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس مروراً بمدينة نصر والرحاب.

كما بدأت وزارة النقل إجراءات تنفيذ مشروع قطار كهربائي خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يربط مع الخط الرابع للمترو، وذلك من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك إنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنفيذ المشروع.



محطة مترو حدائق الاشجار



محطة مترو حدائق الاشجار من الخارج



إنشاء محطة مترو حدائق الاشجار



محطة مترو حدائق الاشجار قريبة من الطريق الدائرى



محطة مترو حدائق الاشجار بداية الخط



محطة مترو حدائق الاشجار من الخارج



محطة مترو حدائق الاشجار اول محطة بالخط الرابع