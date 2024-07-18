سعر الريال القطرى اليوم الخميس 18-7-2024 بالبنوك المصرية

كتبت مروة الغول

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس18-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.22جنيه للشراء، و13.23جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.31جنيه للشراء، و13.22جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.22جنيه للشراء.

13.23جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.31جنيه للشراء.

13.22جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.22جنيه للشراء.

13.25جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.31جنيه للشراء.

13.23جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.30جنيه للشراء.

13.24جنيه للبيع.